Названы вещи, которые чаще всего крадут в каршеринговых авто

Вчера, 19:00

Московский оператор каршеринга BelkaCar составил довольно интересный перечень вещей, которые пользователи похищают из арендованных авто. Было установлено, что автолюбители уносят с собой щетки для очистки снега, провода для зарядки смартфонов и двери.

За последние полгода у оператора BelkaCar украли 1 287 щеток для очистки снега, 14 колес и 3 500 литров жидкости для омывания стекол. Помимо того, пользователи стащили три символа Mercedes-Benz с радиаторной решетки, шесть дверей, четыре защитные катушки и два эйрбэга. Представители фирмы сообщают, что в списке не числятся кабели для интеграции с гаджетами и ряд иных мелких деталей, так как их счет уже давно утерян.

Раньше эксперты из BelkaCar разработали рейтинг предметов, которые часто оставались в авто после автомобилистов. Они забывают ключи, кошельки, телефоны, рюкзаки, бейсбольные биты, пельмени, парики для женщин, топоры и др. Также часто в авто забывали живых людей, так как разозленные водители часто закрывали своих пассажиров в транспортном средстве.