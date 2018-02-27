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Кроссовер Skoda Karoq получит новые полноприводные версии

Сегодня, 09:00

У кроссовера Skoda Karoq в ближайшем будущем появятся новые версии. В частности, компактный вседорожник обзаведется доступными бензиновыми модификациями, которые получат полный привод.

Сейчас кроссовер Skoda Karoq с полным приводом доступен только в единственной версии, в подкапотном пространстве которой установлен двухлитровый дизельный агрегат, мощность которого равна 150 и 190 л.с. В целом, силовую линейку автомобиля также представляют бензиновые моторы объемом 1.0 и 1,5 литра отдачей 115 и 150 л.с. соответственно. Они комплектуются шестиступенчатой механической трансмиссией, а также роботизированной коробкой передач 7DSG.

В ближайшем будущем ожидается появление бензинового кроссовера Skoda Karoq, который получит полный привод. Новая версия вседорожника будет называться 1.5 TSI 4×4. Прайс на новинку пока не озвучивается. Также еще не названа дата ее отправки в продажу.

В данное время на внутреннем рынке кроссовер Skoda Karoq в самом доступном дизельном исполнении имеет под капотом 150-сильный агрегат. Машина предлагается за 669 900 крон (порядка 1 841 000 рублей). Переднеприводный бензиновый паркетник с 1,5-литровой установкой доступен в Чехии за 574 900 крон (примерно 1 580 000 рублей). Пока нет оснований ожидать, что кроссовер доберется до рынка России.


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