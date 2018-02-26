Озвучена дата премьеры нового кроссовера Jaguar I-Pace

Вчера, 17:49

Британцы завершают работу по созданию серийного кроссовера Jaguar I-Pace, и назвали дату его дебюта. Автомобиль впервые предстанет перед общественностью в виртуальном формате, так как производитель решил показать его в рамках онлайн-трансляции 1 марта.

Кроссовер Jaguar I-Pace станет первой серийной моделью британской марки, которая получит полностью электрическую силовую установку для массовых продаж. Уже сейчас к автомобилю проявили интерес более тысячи автолюбителей, которые оставили свои заявки на специальном сайте. Именно для потенциальных покупателей кроссовера проводится его виртуальная премьера. В ее рамках публике озвучат информацию об оснащении автомобиля, а также расскажут, в каких модификациях и комплектациях будет предлагаться новинка. Кроме того, будет озвучен прайс на машину. После премьеры британцы объявят предзаказ на электрокар.

По мнению производителя, кроссовер Jaguar I-Pace станет революционным автомобилем на мировом рынке, а не просто новой страницей в истории британского бренда. На данный момент информация об электрокаре держится в секрете. Есть данные, что для испытаний модели на дорогах было использовано 200 ее прототипов, которые в общей сложности проехали 1,5 миллиона миль при температуре воздуха от -40 до +40 градусов по Цельсию.

Онлайн-презентация кроссовера Jaguar I-Pace начнется в 21:00 по Москве. Кроме того, в марте электрокар предстанет перед общественностью на автосалоне в Женеве.