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"КАМАЗ" показал фото своих самых красивых сотрудниц

Сегодня, 06:00

Российский портал "Вести КАМАЗа" продолжает осуществление проекта с названием "ZAVODчанка". Он предусматривает фотосессию работниц известного производителя грузовиков на рабочем месте.

Согласно информации данного издания, девушки с "КАМАЗ" одеты в рабочую форму, защитные ботинки а на голове красуется каска. По словам организаторов проекта, работницы завода красивы, эффектны, современны и трудолюбивы.

Сегодня в данном проекте продемонстрировали работницу из логистического отдела Аделину Тарасову, которая начала работать на «КАМАЗ» летом прошлого года. Она закончила Камский Гуманитарный технический колледж, получив специальность «Право соцобеспечения».

 

 

 

В настоящее время она числится студенткой второго курса педагогического института. Начальство положительно отзывается о девушке, которая активно участвует во внедрении новых технологий.


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