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Названы автобренды с самым лучшим в РФ обслуживанием

Сегодня, 07:00

Специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ» провели анкетирование среди российских автолюбителей относительно удовлетворенности сервисного обслуживания на СТО дилера по нескольким критериям. Результаты анализа обнародованы в сети.

В телефонном и интернет-опросе приняли участие больше 3 000 обладателей авто, выпущенных в 2012-2017 годах. Наиболее удовлетворенными постпродажным обслуживанием оказались владельцы авто Toyota и Mazda с коэффициентом 81,2 балла. В ТОП-3 попали французские разработчики из Renault (79,9 балла). Первая пятерка представлена Suzuki (79,4) и Subaru (78,9). В ТОП-10 оказались Mitsubishi (77,4), Honda (76,4), Nissan (76,2), Hyundai (78,3) и Volkswagen (78,3).

Оценка удовлетворенности обслуживанием проводили на основании 10 разнообразных категорий. Эксперты выделили совокупную высокую оценку обслуживания 31 бренда, представленного в РФ. Их оценили на уровне 74,7 баллов.


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