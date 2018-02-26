Внедорожник Mercedes-AMG G63 получил "ночной" пакет

Вчера, 16:36

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz представит пакет дополнений Night Package для своего нового «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63. Заводской тюнинг-пакет предложат всем автолюбителям, чья машина будет окрашена в любой цвет, кроме черного.

В состав пакета попали тонировка поворотников, тонированные задние окна, черные корпуса внешних зеркал. Помимо того, черные мотивы есть на бамперах, крышке запасного колеса, защите днища и боковых юбках.

Стандартный набор Night Package включает в себя 21-дюймовые колесные диски. Опционально могут предложить диски колес размером 22 дюйма.

Следует напомнить, что под капотом нового Mercedes-AMG G63 скрывается 8-цилиндровый 4-литровый битурбированный двигатель, генерирующий мощность в 585 лошадиных сил. До первой «сотни» внедорожник разгоняется за 4,4 секунды при предельной скорости 220 км/ч. Когда такой внедорожник появится в РФ, неизвестно.