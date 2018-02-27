Тюнеры из Alpina представили дизельный кроссовер на базе BMW X3‍

Сегодня, 06:25

Немецкая тюнинговая компания Alpina, специализирующаяся на доработке автомобилей баварского бренда BMW, представила экстремальный кроссовер Alpina XD3, получивший под капот дизельный мотор. Интересен тот факт, что автомобиль берет разгон до первой «сотни» за 4,9 секунды, что намного быстрее хэтчбэка Volkswagen Golf GTI.

В Европе автолюбители продолжают приобретать дизельные машины, тогда как в США их востребованность падает. Из-за этого баварское ателье показало «заряженный» небольшой кроссовер Alpina XD3, оснащенный 3-литровым дизелем.

Сообщается, что в моторном отсеке находится рядный двигатель объемом 3,0 литра с шестью цилиндрами. Его снабдили двойным турбонаддувом и прямым впрыском горючего при повышенном давлении. В итоге производительность агрегата увеличилась до 333 «лошадок».

Эти показатели считаются не такими впечатляющими, но кроссовер разгоняется до первых 100 км/ч за 4,9 секунды, благодаря чему новинку считают одной из наиболее скоростных дизельных машин. Авто затрачивает 9 литров горючего на 100 км, а на рынок новинка выйдет в начале 2019 года.