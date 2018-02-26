Эксперты испытали новый пикап Fiat Fullback

Вчера, 22:00

Эксперты вывели на тест-драйв итальянский пикап Fiat Fullback, являющийся переработанной версией японского Mitsubishi L200. Для тестов была выбрана топовая модификации машины.

Как сообщают эксперты, пикап Fiat Fullback не очень удобен для того, чтобы в него забраться, но авто получило особую ручку на передней стойке и дополнительный порог. Мотор запускается громко и с вибрацией. Специалисты отмечают, что это не любому придется по вкусу, но есть люди, которым это может понравиться.

Моторный отсек испытываемого Fiat Fullback получил 181-сильный турбодизель, приводимый в действие 5-скоростной АКПП, поведение которой в городской черте просто отличное. Кроме того, трансмиссия имеет ручной режим с подрулевыми лепестками. Автомобиль получил жесткие амортизаторы, которые важны на бездорожье при дорожном просвете в 205 мм. Но в городе и мелкие неровности достаточно сильно ощущаются.

Сообщается, что экспертам приглянулся пикап в экстремальных условиях, так как вне города авто очень хорошее. Аналитики сообщают, что авто получило четыре режима управления: 2H, 4H, 4HLc и 4LLc. В России за пикап Fiat Fullback придется выложить от 1 599 990 рублей.