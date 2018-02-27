Молодые инженеры «АвтоВАЗ» будут получать 35 000 рублей

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Российская компания «АвтоВАЗ» планирует расширить штат сотрудников, что необходимо для увеличения производства модели LADA Kalina. Отмечается, что выпускники высших учебных заведений Самарской области при устройстве на работу в «АвтоВАЗ» могут рассчитывать на оклад в 35 000 рублей.

Согласно данным российских изданий, Дмитрий Михаленко, вице-президент «АвтоВАЗ» по персоналу и социальной политике, объявил о скором расширении штата. Отмечается, что российская компания готова обеспечить рабочие места как для работников сборочной линии, так и для квалифицированных специалистов. Так, речь идёт о инженерах-технологах и инженерах-конструкторах.

Кроме того, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность приёма на работу и иногородних специалистов, которым при необходимости будет оказана помощь в решении жилищного вопроса. Что касается выпускников специализированных вузов, расположенных в Самарской области, то молодые специалисты при сдаче необходимых тестов будут получать 35 000 рублей в месяц.

В «АвтоВАЗ» пояснили, что всего планируется нанять порядка 250 новых сотрудников. Такой шаг необходим для того, чтобы наладить вторую смену для производства модели LADA Kalina, которая в скором времени получит некоторые обновления.