Toyota построит «миниатюрный Нюрбургринг» в Японии

Вчера, 17:34

Японский автопроизводитель Toyota намерен создать собственную гоночную полосу, на которой можно будет испытывать новинки. В результате компания начала строительство «миниатюрной трассы Нюрбургринг» в Японии.

На данный момент большинство автопроизводителей проводят испытания скоростью на трассе Нюрбургринг. Однако Toyota решила создать собственный аналог в Японии. Согласно сведениям биржи Nikkei, которая будет ответственной за разработку и исследования гоночной полосы, новая трасса появится в центре в префектуре Айчи. При этом «миниатюра Нюрбургринга» будет целым комплексом из 11 различных трасс.

При этом гоночный трек будет иметь свои особенности. В отличие от «Северной петли» длиной в 20,7 километра, новая трасса Toyota будет иметь протяженность в 5,3 км. Автопроизводитель намерен вложить порядка 2,8 млрд долларов в строительство испытательного полигона, который откроют уже в 2023 году.