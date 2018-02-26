В Липецке стартует производство внедорожника Changan CS75

Вчера, 23:00

Представители подразделения Changan Motor Rus во время общения с журналистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что в скором времени стартует российское производство нового полноразмерного кроссовера Changan CS75. На данный момент модель импортируется в Россию из Китая.

Представители российского подразделения китайского бренда Changan сообщили, что на данный момент завод компании в Липецке проходит серьёзную модернизацию сборочной линии, ведь в скором времени площадка приступит к сборке кроссоверов Changan CS75. Отмечается, что модель реализуется на российском рынке с конца минувшего года, но пока речь идёт о моделях, произведенных в Поднебесной.

Кроме того, разработчики из Changan планируют выпустить рестайлинговую версию компактного «паркетника» Changan CS75, который также производится на заводе в Липецкой области. Ожидается, что новинка получит посвежевший дизайн и расширенный список оснащения.

В 2016 году липецкий завод Changan выпустил всего 365 автомобилей, но в 2017 году этот показатель увеличился до 2 000 единиц. В 2018 году планируется выпустить 2 300 моделей. В будущем линейка Changan для рынка России пополнится ещё одним кроссовером, а также новым седаном, минивэном и хэтчбеком.