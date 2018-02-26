VistaNews.ru


В Липецке стартует производство внедорожника Changan CS75

Вчера, 23:00

Представители подразделения Changan Motor Rus во время общения с журналистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что в скором времени стартует российское производство нового полноразмерного кроссовера Changan CS75. На данный момент модель импортируется в Россию из Китая.

Представители российского подразделения китайского бренда Changan сообщили, что на данный момент завод компании в Липецке проходит серьёзную модернизацию сборочной линии, ведь в скором времени площадка приступит к сборке кроссоверов Changan CS75. Отмечается, что модель реализуется на российском рынке с конца минувшего года, но пока речь идёт о моделях, произведенных в Поднебесной.

Кроме того, разработчики из Changan планируют выпустить рестайлинговую версию компактного «паркетника» Changan CS75, который также производится на заводе в Липецкой области. Ожидается, что новинка получит посвежевший дизайн и расширенный список оснащения.

В 2016 году липецкий завод Changan выпустил всего 365 автомобилей, но в 2017 году этот показатель увеличился до 2 000 единиц. В 2018 году планируется выпустить 2 300 моделей. В будущем линейка Changan для рынка России пополнится ещё одним кроссовером, а также новым седаном, минивэном и хэтчбеком.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.