В Бразилии наладят сборку внедорожников LADA 4X4

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На страницах латиноамериканских автомобильных СМИ появилась информация о том, что внедорожники LADA 4X4 следующей генерации будут продавать и в Бразилии. Кроме того, компания Renault-Nissan, которая является главным акционером «АвтоВАЗ», планирует наладить сборку моделей в южноамериканской стране.

На страницах бразильского портала Gazeta Do Povo появилась информация о том, что новое поколение внедорожников LADA 4X4 дебютирует на автомобильном рынке Бразилии. Стоит отметить, что такая информация пока не получила официального подтверждения и распространяется на уровне инсайдерских данных.

По информации источников, к дебюту на рынках Южной Америки готовится внедорожник LADA 4X4 нового поколения, который в настоящее время разрабатывается инженерами «АвтоВАЗ» в Тольятти. Не исключено, что новинку представят публике уже в 2021 году. Стоит отметить, что ранее внедорожники уже продавались на рынке Бразилии под именем «Лада Нива».

Напомним, что несколько дней назад ещё один российский автопроизводитель сообщил о начале работы в Южной Америке. Ульяновский автомобильный завод вывел на рынок Коста-Рики модели УАЗ «Пикап», УАЗ «Патриот» и УАЗ «Профи».