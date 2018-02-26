Volvo планирует отказаться от разработки ДВС

Сегодня, 11:27

Шведская компания Volvo, которая в настоящее время принадлежит Geely, планирует отказаться от инвестирования средств в разработку двигателей внутреннего сгорания. Отмечается, что вместо этого инженеры марки сконцентрируются на создании более экономичных и эффективных плагин-гибридных моторов.

Хакан Самуэльссон, руководитель шведской компании Volvo, во время общения с журналистами автомобильного портала Road & Track сообщил о том, что бренд планирует отказаться от разработки двигателей внутреннего сгорания. Вместо этого в 2019 году бренд выпустит плагин-гибридные версии для всех существующих автомобилей.

Стоит отметить, что существующая линейка бензиновым и дизельных моторов Volvo станет последней и не будет обновляться. Кроме того, после перехода на новое шасси SPA в 2021 году автомобили компании будут оснащаться старыми агрегатами, которые получат незначительные модификации.

Шведские разработчики планируют сделать упор на более эффективные плагин-гибридные агрегаты, которые получат электромоторы повышенной производительности. Такие автомобили будут предложены в полноприводном формате и получат иной уровень управляемости.