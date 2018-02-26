Составлен ТОП-10 самых распространенных в России иномарок

Вчера, 20:00

Российское аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело собственное исследование автопарка РФ и выяснило, какие модели иностранных брендов являются самыми популярными в России. Отмечается, что безоговорочным лидером стал американский Ford Focus, который доступен в кузовах хэтчбек и седан.

Аналитики сообщают, что по состоянию на 1 января текущего года в России насчитывается порядка 26 000 000 автомобилей иностранных брендов, а на долю американского Ford Focus приходится сразу 715 000 регистраций. Второе место занимает японский Toyota Corolla, на счету которого 699 000 единиц, а замыкает «тройку» самых популярных иномарок седан Hyundai Solaris – такими автомобилями владеют 674 200 россиян.

Далее в рейтинге следует корейский KIA Rio, показатель которого составляет 653 700 единиц, а на долю модели Renault Logan приходится 639 000 регистраций. В «пятерку» лидеров не смогли попасть такие автомобили как внедорожник Chevrolet Niva (582 500 единиц), а также седан Daewoo Nexia (422 200 единиц).

ТОП-10 самых популярных в России иномарок замыкают Volkswagen Polo (405 000 единиц), Toyota Camry (295 000 единиц) и Volkswagen Passat (370 000 единиц). Всего в России зарегистрированы 26 000 000 иномарок, что составляет 61% от всего автопарка страны.