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Chery отправила на рынок четырехместный ситикар eQ1

Сегодня, 12:04

Китайский автогигант Chery выводит на внутренний рынок четырехместный электрический ситикар eQ1. Ранее данная модель продавалась исключительно в двухместном варианте.

Моторный отсек субкомпактного хэтчбека Chery eQ1 занимает установка производительностью 41 л.с., а также литий-ионные аккумуляторы. Запас хода ситикара составляет порядка 180 километров. Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час. Полная зарядка батарей машины занимает около шести часов, однако в режиме «экспресс» энергоноситель заряжается на 80% за полчаса.

При габаритах в 3200х1670х1550 миллиметров новый четырехместный ситикар Chery eQ1 имеет колесную базу размером 2150 мм. Клиренс автомобиля составляет 125 мм.

Новый Chery eQ1 обзавелся электронной приборной панелью и крупным тачскрином информационно-развлекательной установки. Селектор трансмиссии новинки представляет собой вращающуюся «шайбу».

 

 

 

 

 

 

В базовом исполнении четырехместный ситикар Chery eQ1 обойдется клиенту в 163 900 юаней (1 462 000 рублей) без учета государственных субсидий. А вот с ними китаец сможет приобрести машину всего за 57 800 юаней (515 000 рублей).


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