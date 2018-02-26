Немецкие тюнеры выкатили экстремальный Porsche Panamera Sport Turismo

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Тюнеры из немецкого ателье TechArt представили результаты своей работы над спортивным универсалом Porsche Panamera Sport Turismo. Пакет дополнений GrandGT позволил и без того производительному и стильному автомобилю стать ещё динамичнее и привлекательнее.

Согласно данным европейских СМИ, немецкое ателье TechArt, которое в течение нескольких десятилетий занимается доработками автомобилей от Porsche, презентовало новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo с пакетом дополнений GrandGT. Отмечается, что новинка будет презентована публично на международном автосалоне в Женеве, который откроется для прессы уже 6 марта 2018 года.

Прежде всего стоит отметить, что тюнинговый Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT получил несколько заниженный дорожный просвет, а также гоночный зеленый колер кузова. Кроме того, спортивный универсал получил расширенные колесные арки, боковые юбки, массивный передний сплиттер, а также спойлер сзади.

Интерьер нового Porsche Panamera Sport Turismo GrandGT от TechArt примечателен отделкой из коричневой кожи Nappa, которая украшена контрастной прострочкой. Новинка получила новый руль, а также потолок из алькантры. Также нельзя не отметить, что мощность 4,0-литрового мотора V8 была увеличена с 550 до 640 лошадиных сил, что позволило модели набирать «сотню» за 3,8 секунды.