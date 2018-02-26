В сети показали рендеры нового кроссовера BMW X5

Сегодня, 09:00

Независимые художники из российского издания «Колеса» представили свою визуализацию нового кроссовера BMW X5. Рендеры разработаны на основе появившихся в сети шпионских фотографий.

В соответствии с данными, опубликованными специализированными СМИ, внешнее оформление новинки фактически останется без изменений. Перемены затронут лишь небольшие детали. Так, увеличится радиаторная решетка и изменится линия бокового остекления в задней части кроссовера. Отмечается, что новинка получит новую выштамповку на боковой стороне.

Под капотом нового BMW X5 разместится 4,4-литровый двигатель, генерирующий производительность в 600 лошадиных сил. Новинку разработали с использованием шасси CLAR, а представят ее через несколько месяцев. Точная дата премьеры обновленного баварского кроссовера BMW X5 пока держится в секрете.