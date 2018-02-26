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Acura MDX признан самым "провальным" автомобилем в России

Сегодня, 10:46

На современном автомобильном рынке РФ можно выделить машины, которые расходятся огромными тиражами. Но встречаются и такие авто, на содержание которых уходит несметная сумма денег, потому эксперты составили ТОП-7 самых "провальных" транспортных средств.

На первой позиции числится Acura MDX. На этот кроссовер средних размеров японские разработчики возлагали большие надежды после низких продаж марки в 2016 году. Но автомобиль не оправдал своих надежд.

Далее стоит назвать итальянский Alfa Romeo Stelvio. В 2017 году продажи авто данного бренда официально прекратили, потому известность к этой модели не пришла.

На третьем месте расположился китайский HTM Boliger. Он частично повторяет дизайн немецкого Porsche Cayenne. Скорее всего, по этой же причине он был продан тиражом всего в 99 экземпляров.

В ТОП-5 значатся Chrysler Pacifica и Haima M3. Семерку закрывают Jeep Renegade и SsangYong Tivoli.


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