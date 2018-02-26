Новый кроссовер Renault Duster добрался до Украины

Сегодня, 08:00

На украинском авторынке стартовали продажи нового внедорожника Renault Duster. Такие автомобили были замечены в одном из местных автосалонов и на дорогах, при этом для украинцев пока не проводилась официальная презентация свежего поколения модели.

Пока неизвестно, по какой цене в Украине будет предлагаться новый Renault Duster. Ожидается, что она составит около 400 000 гривен, что эквивалентно 800 000 рублей. Напомним, что на европейском рынке Dacia Duster стоит не менее 11 990 евро (порядка 840 000 рублей).

По сравнению с предшественником новый автомобиль прибавил в габаритах, теперь его длина достигает 4 430 мм (+30 мм). Клиренс модели составляет 210 мм, а багажный отсек способен вместить до 478 литров груза или 467 литров в случае с полноприводной модификацией.

Моторная гамма нового кроссовера Renault Duster на различных рынках может включать 115-сильный мотор объёмом 1,6 литра и 2,0-литровый двигатель мощностью 145 лошадиных сил. Помимо этого, автомобиль получит дизельную версию, оснащённую 1,5-литровым агрегатом с отдачей в 85, 90 или 110 «лошадок».