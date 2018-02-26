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LADA Vesta удерживает лидерство в С-сегменте‍ в январе

Сегодня, 07:00

Российская LADA Vesta сохранила первое место по объёму реализации в сегменте C в январе нынешнего года. К соответствующему выводу пришли аналитики агентства «Автостат Инфо».

Отмечается, что седан LADA Vesta также впервые стал самой популярной моделью у российских автолюбителей. По итогам предыдущего месяца удалось реализовать 5 847 таких автомобилей, что соответствует росту на 41% относительно прошлогоднего результата.

На втором месте в C-сегменте оказался KIA cee’d, разошедшийся тиражом в 1 401 экземпляр, а третью строчку заняла Skoda Octavia с 1 150 проданными машинами (+1,2%). В ТОП-5 моделей с наибольшими продажами в январе на российском рынке вошли также Ford Focus и LADA Priora с показателями 1 043 и 1 020 авто соответственно.

Далее следуют японский Nissan Almera (975 ед.), корейский Hyundai Elantra (553 ед.), узбекский Ravon R3 (494 ед.), KIA Cerato (264 ед.) и Lifan Solano (230 ед.). Всего россияне в январе приобрели 14 055 новых автомобилей, относящихся к C-классу, а это на 26,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.


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