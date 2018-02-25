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Составлен ТОП-7 незаслуженно забытых автомобилей УАЗ

Вчера, 18:01

В своё время УАЗ создавал большое количество любопытных концептов, многие из которых на сегодняшний день оказались забыты. Эксперты решили рассказать о семи машинах УАЗ, так и не попавших в серию.

Фургон УАЗ 452К с тремя колёсными осями позиционировался как автомобиль повышенной проходимости. Такой прототип был создан на Ульяновском автозаводе ещё в 1973 году.

Полуприцеп УАЗ 452П разрабатывался для пищевой промышленности и должен был перевозить большой рефрижератор, в котором могло разместиться до двух тонн груза. Хотя идея кажется оригинальной, модель так и не добралась до конвейера.

Выпущенный в 1980 году УАЗ 3170 «Симбир» планировали оснащать неплохой технической «начинкой». К сожалению, авто подвела недостаточно хорошая конструкция. Внедорожник УАЗ 3171 подвергся основательной доработке в 1981 году, а также был ещё раз улучшен год спустя.

УАЗ 3170 «Симбир» отличался вместительным салоном и хорошей грузоподъёмностью, но в последний момент от выпуска этого внедорожника отказались. Параллельно был разработан УАЗ 3172, представлявший собой версию «Симбир» для нужд армии.

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в 1992 году был создан ещё один прототип авто с повышенной проходимостью – УАЗ 3172. Данную машину также не стали выпускать серийно.


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