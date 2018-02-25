Опубликованы первые рендеры грядущего кросс-купе Volvo XC50

Вчера, 20:34

Представители шведского бренда Volvo сообщили о том, что в ближайшие два года будет разработан новый кроссовер Volvo XC50, который получит стильный кузов купе с покатой крышей. Независимые дизайнеры попытались представить, как будет выглядеть новый премиальный SUV.

По данным европейских порталов, новый купеобразный кроссовер Volvo XC50 будет построен на базе модульной платформы CMA, которая разрабатывалась совместно со специалистами материнской компании Geely. В модельной линейке Volvo новинка расположится между кроссоверами Volvo XC40 и Volvo XC60.

Что касается технических характеристик, то на старте продаж новый Volvo XC50 будет предложен со 190-сильным турбодизельным мотором D4, который имеет рабочий объём в 2,0-литра, а также с бензиновым агрегатом T5, который имеет аналогичный объём и мощность в 247 «лошадок». Позже к линейке присоединятся и плагин-гибридные установки.

В список оснащения нового Volvo XC50 войдет пакет полуавтономных опций Pilot Assist, а также люксовая отделка салона. Ожидается, что кроссовер дебютирует на рынке в 2020 году и составит конкуренцию баварскому BMW X2. Напомним, что ранее Volvo запатентовала товарный знак Volvo XC50.