Новый седан KIA Forte станет еще доступнее

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Корейская компания KIA готовится представить на рынке бюджетную версию популярного седана KIA Forte нового поколения. Отмечается, что новинка появится на витринах китайских дилерских центров в марте нынешнего года, а под капотом расположится 1,6-литровый 123-сильный бензиновый мотор, который знаком и российским автолюбителям по седану KIA Rio.

Стоит напомнить, что новое поколение седана KIA Forte дебютировало на автосалоне в Детройте в начале нынешнего года, но новая бюджетная версия для Поднебесной будет существенно отличаться от американской модификации. Новинка базируется на том же шасси, которое лежит в основе популярного в России KIA Rio.

Продажи нового KIA Forte в КНР стартовали ещё в 2017 году, а теперь китайские СМИ сообщили, что линейка комплектаций автомобиля в конце марта будет расширена новой моделью начального уровня. Отмечается, что стоимость новинки составит 90 800 юаней, что в пересчёте на российскую валюту равно примерно 810 000 рублей.

Новый и более доступный KIA Forte будет оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 123 лошадиные силы. В список оснащения модели войдет аудиосистема, кондиционер, подушки безопасности для переднего ряда сидений, тканевая обивка салона, а также 15-дюмовые колесные диски.