Составлен ТОП-5 ожидаемых электрокаров Женевского автосалона

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Уже 6 марта для журналистов распахнёт двери крупнейший в мире автосалон, который ежегодно проходит в Женеве, все остальные смогут посетить его 9 марта. Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых электрокаров, которые дебютируют в рамках данного мероприятия.

Открывает ТОП-5 первый в истории марки электромобиль – кроссовер Hyundai Kona Electric. Новинку представят сразу в двух модификациях с различными моторами. На одном заряде автомобиль сможет проезжать до 470 км.

На второй позиции разместится Mercedes EQ C, который могут оснастить сразу двумя электродвигателями. Некоторое представление о грядущем кроссовере даёт прототип, представленный ранее. Ожидается, что запас хода автомобиля составит 500 км.

Третья строчка рейтинга досталась Jaguar I-Pace, аккумуляторные батареи которого можно будет зарядить до 80% всего за 45 минут. Один из самых ожидаемых электромобилей, Renault Zoe, планируют оборудовать новейшим 110-сильным двигателем и литий-ионной батареей ёмкостью 41 кВт/ч.

Наконец, пятое место специалисты отдали прототипу кроссовера SsangYong e-SIV Electric Concept. Мощность его силового агрегата должна составить 190 «лошадок», максимальная скорость будет достигать 150 км/ч, а запас хода – 450 км.