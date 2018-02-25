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Компания «Чайна Автомаркет» расширит дилерскую сеть в России

Вчера, 16:47

Китайская компания «Чайна Автомаркет» продолжает расширять свою дилерскую сеть в России – в январе автопроизводитель заключил договор с компанией «АвтоКам», добавив представительство в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, китайский производитель планирует открыть автосалоны ещё в семи федеральных округах России.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», компания «Чайна Автомаркет» в ближайшее время планирует открыть представительства в Дальневосточном, Южном, Приволжском, Северо-Западном, Центральном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском автономных округах.

Стоит напомнить, что в сентябре 2017 года компания «Чайна Автомаркет» начала российские продажи внедорожников DW Hower H3, а до конца минувшего года автопроизводителю удалось реализовать 1 364 таких автомобиля. Разработчики отметили, что россияне чаще всего отдают предпочтение версии в исполнении «Комфорт», в то время как комплектация «Люкс» с кожаным салоном реализовалась тиражом в 120 единиц.

Нельзя не напомнить, что в мае 2017 года в Ставропольском крае компания «Чайна Автомаркет» начала сборку автомобилей DW Hower H3, а также машинокомплектов Great Wall Motors. В феврале ставропольский завод приступил к сборке рамного внедорожника DW Hower H5.


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