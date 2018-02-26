Обновленный Renault Captur 2018 впервые выкатили на тесты

Сегодня, 06:00

Эксперты авторитетного зарубежного журнала CarWow приняли участие в тест-драйве Renault Captur 2018 модельного года. Пережив рестайлинг, автомобиль получил не только «посвежевший» дизайн, но и новый двигатель.

Обновлённый Renault Captur примечателен пересмотренной радиаторной решёткой, иными колёсными дисками и более широкой цветовой гаммой. В интерьере появилась более качественная пластиковая отделка, однако подлокотник специалисты сочли ненадёжным.

Кроме того, упоминания достойны новые сиденья, другой селектор коробки передач, аудиосистема премиум-класса Bose и доработанный мультимедийный центр R-Link, к которому можно подключать мобильные устройства. Журналисты также отметили вместительный и универсальный багажник автомобиля. Уже в базовом исполнении Renault Captur предлагается с парктроником Easy Park Assist и функцией мониторинга слепых зон.

Кроссовер оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором, который позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 10 секунд, что является неплохим результатом для неспортивного SUV. Помимо этого, новинка получила дизельную модификацию с 1,5-литровым двигателем.