BMW откажется от битурбированного мотора V12 с 2019 года

Сегодня, 10:02

Представители немецкой компании BMW заявили о планах прекратить выпуск автомобилей, оснащённых «топовым» агрегатом V12. Соответствующее решение обусловлено ужесточением экологических стандартов.

Согласно официальному сообщению BMW, в течение 2018 года прекратится производство автомобилей с битурбированным мотором V12. Пока неизвестно, какую альтернативу предложат покупателям. Напомним, что такой двигатель устанавливается на актуальных версиях BMW 7-Series M760i и M760Li.

Некоторые эксперты полагают, что данные модели начнут оснащать гибридной силовой установкой, в состав которой войдут несколько мощных электрических двигателей. Таким образом, автомобили смогут сохранить высокую производительность и впечатляющие динамические характеристики.

Отметим, что на сегодняшний день BMW направляет большие суммы на создание гибридных и полностью электрических машин. В частности, в ближайшем будущем должен появится электрический хот-хэтч BMW i3s, который оснастят электромотором с отдачей в 180 лошадиных сил при крутящем моменте 200 Нм.