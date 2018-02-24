Россияне потратили полтриллиона рублей на покупку премиальных машин

Вчера, 21:17

Жители РФ за минувший год стали владельцами новых легковых авто, относящихся к премиум-классу, общей стоимостью в 543 миллиарда рублей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», данный результат на 2% больше, чем годом ранее.

В России первенство по размеру выручки среди премиальных марок сохранил Mercedes-Benz, сумевший заработать на продаже автомобилей 150 миллиардов рублей за отчётный период. Отмечается, что это на 2% меньше показателя за 2016 год. На второй строчке разместился баварский бренд BMW, выручка которого по итогам прошлого года увеличилась на 17% или до 112 миллиардов рублей.

Компания Lexus продала на российском рынке авто на сумму в 94 миллиарда рублей (-1,5%), что обеспечило ей третью позицию в рейтинге. Четвёртое место занял Audi (53 млрд рублей), а пятое Land Rover (49 млрд).

По данным аналитиков, на премиальные модели приходится порядка 10% от всего объема реализации автомобилей в РФ. Однако более высокая средневзвешенная стоимость таких машин приводит к тому, что на них приходится более четверти от всей выручки.