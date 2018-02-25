Обновлённый Audi A6 получит цифровую приборную панель

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Сегодня, 24 февраля, в зарубежных автомобильных изданиях появились данные, что интерьер обновлённого седана Audi A6 практически не будет отличаться от салона Audi A7 Sportback свежего поколения. В частности, рестайлинговая модель должна обзавестись полностью цифровой приборной панелью.

В салоне нового Audi A6 появятся мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и мультифункциональный руль, как у фастбэка Audi A7 Sportback. Кроме того, у этих двух автомобилей будут похожие дверные панели.

Предположительно A6 унаследует от «старшей» модели и другие элементы, включая кожаную отделку Valcona, аудиосистему премиум-класса Bang & Olufsen и фирменный дорожный ассистент Audi AI. Добавим, что новый премиальный седан получит также систему беспилотного управления третьего уровня, за счёт чего машина самостоятельно сможет парковаться, совершать обгон и экстренно тормозить.

Чтобы автопилот функционировал должным образом, обновлённый Audi A6 оборудовали лазерным сканером, пятью камерами, пятью радиолокационными датчиками и 12 ультразвуковыми датчиками.