Лыжник Йон Олссон приобрёл уникальный Audi RS6 Avan

Сегодня, 09:00

В гараже Йона Олссона, мастера лыж и фрирайда, появился новый автомобиль – Audi RS6 Avant. Примечательно, что универсал подвергся доработкам специалистов из ABT Sportsline.

Пару лет назад Йону Олссону принадлежал Audi RS6 DTM, однако злоумышленники угнали его, после чего сожгли. На данный момент шведский лыжник решил снова обзавестись машиной от компании из Ингольштадта. Новый универсал примечателен тем, что попал в руки тюнеров из ателье ABT.

Модель приводится в движение 4,0-литровым мотором V8, выдающим впечатляющие 735 лошадиных сил при крутящем моменте в 920 Нм. Отметим, что стандартный автомобиль оснащался двигателем мощностью «всего» 605 л. с. при 700 Нм. Также тюнинговый универсал может похвастаться громкой выпускной системой.

Кроме того, упоминания достойна необычная ливрея: половину кузова окрасили в черный, а другую половину – в белый, а за счёт ярко-красной полосы посередине автомобиль стал выглядеть более спортивно. Скорее всего, что лыжник не определился, какой из цветов ему больше по вкусу.

К сожалению, журналистам не удалось узнать стоимость эксклюзивных доработок. Не вызывает сомнений, что Олссон выложил крупную сумму за тюнинговый Audi RS6 Avant.