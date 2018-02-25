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Новый Mercedes-Benz GLE сфотографировали во время дорожных испытаний

Сегодня, 07:00

Немецкая компания Mercedes-Benz начала тестировать на дорогах общего пользования новую генерацию кроссовера GLE. Официальная презентация модели запланирована на начало марта нынешнего года и пройдёт в рамках Женевского автосалона.

Фотошпионам удалось запечатлеть новый Mercedes-Benz GLE в кузове, полностью покрытом камуфляжной плёнкой, на одной из немецких дорог. Судя по шпионским фотографиям, новинка получит более обтекаемую форму по сравнению с предшественником, дизайн которого был довольно угловатым. Таким образом, можно ожидать, что у автомобиля улучшится аэродинамика.

Новое поколение Mercedes-Benz GLE сконструируют на платформе MRA, которая ранее применялась на E-Class. За счёт использования нового шасси модель немного прибавит в габаритах, но вместе с тем его масса существенно уменьшится.

Ожидается, что моторная гамма новинки будет включать 6-цилиндровые двигатель с турбонаддувом. Помимо этого, автопроизводитель может предложить своим клиентам гибридную модификацию модели. Другие подробности о новом Mercedes-Benz GLE будут раскрыты в начале следующего месяца.


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