В Украине стартовали продажи рестайлингового кроссовера Nissan X-Trail

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Обновлённый Nissan X-Trail получил более выразительный и агрессивный дизайн, а также дополненный список опций. Серийные кроссоверы уже появились в украинских дилерских центрах марки.

В ходе рестайлинга Nissan X-Trail обзавёлся более крупной светодиодной оптикой, иными бамперами, хромовой отделкой на нижней части дверей и увеличенной V-образной вставкой на решётке радиатора. Автомобиль прибавил в длине по сравнению с предшественником. В салоне, для отделки которого использовались более качественные и дорогостоящие материалы, появился более удобный и современный руль с подогревом, а также обогреваемые задние сидения.

В перечне оснащения появились активный круиз-контроль и функция автоматического торможения, позволяющая предотвратить ДТП при резком сокращении дистанции с соседней машиной. Кроме того, впервые кроссовер Nissan X-Trail оснастили автоматическим парковочным ассистентом.

Моторную гамму модели в компании решили не подвергать изменениям, зато автомобиль получил перенастроенную подвеску. В Украине кроссовер можно приобрести с 2,5-литровым атмосферным мотором, развивающим 171 лошадиную силу.

Пару двигателю может составлять только бесступенчатая трансмиссия. К настоящему моменту полный привод All Mode 4×4-i предусмотрен только для бензиновых версий.