Китайский холдинг Geely купил почти 10% акций Daimler

Сегодня, 04:00

После того, как китайский Geely Holding Group купил 9,69% акций Daimler AG, основатель Geely Ли Шуфу стал самым крупным акционером немецкой компании. Об этом информирует Automotive News Europe.

Акции Daimler, которые теперь принадлежат Ли Шуфу, оценивают примерно в 9 млрд долларов. Отметим, что до этого бизнесмен уже собирался выкупить 5% акций автоконцерна, однако ему отказали.

«Daimler – выдающаяся компания с первоклассным менеджментом, для нас будет честью поддерживать эту уникальную команду под руководством Дитера Цетше в будущем», – заявил Ли Шуфу.

Он уверен, что в одиночку ни одна из автомобильных компаний не выдержит конкуренции, в связи с чем нужно объединять усилия, чтобы стать техническим лидером. Покупка акций Daimler отвечает представлением господина Шуфу о том, в каком направлении будет развиваться автомобильная отрасль.

Напомним, что по итогам минувшего года Geely Holding Group выручила свыше 270 млрд юаней или 43 млрд доларов и стала крупнейшим в КНР частным производителем авто. Группе принадлежат компании Volvo Cars и London Taxi, а также 51% акций Lotus Motor Cars, 49,9% Proton Cars и 46% Geely Auto. Помимо этого, автопроизводитель владеет сервисом электрических такси под названием Cao Cao.