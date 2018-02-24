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Ушел из жизни экс-главный конструктор ПАО "АвтоВАЗ" и создатель ВАЗ-2108

Вчера, 19:41

Георгий Константинович Мирзоев, проработавший главным конструктором в компании «АвтоВАЗ» с 1976 по 1998 год, скончался в 84-летнем возрасте в пятницу, 23 февраля. Одним из ключевых его достижений является создание первого для советского автопрома автомобиля с приводом на переднюю ось.

Проекты Георгия Константиновича часто опережали своё время. Так, своим появлением Мирзоеву обязаны такие модели, как ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, УАЗ-452 и УАЗ-469. Кроме того, он приложил руку к созданию ВАЗ-2110, ВАЗ-1111 «Ока», «Самара-2», ВАЗ-1119 «Калина» и ВАЗ-2123, который до сих пор продолжает выпускаться, но уже под названием Chevrolet Niva. Вместе с тем именно «восьмёрка» открыла новую эпоху советского автомобилестроения.

Даже после того, как Георгий Мирзоев покинул пост главного конструктора, он не переставал работать. В частности, им был запущен проект по выпуску машины «Атэл», работающей на топливных элементах. Позднее компания «АвтоВАЗ» приступила к разработке семейства битопливных авто CNG.

В последние годы в сферу интересов Мирзоева входили также автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии. Помимо этого, Георгий Константинович посвятил несколько научных публикаций теории, расчёту и конструкции авто. Мирзова похоронят в Москве, дата и время будут озвучены позднее.


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