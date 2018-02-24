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BMW заподозрили в махинациях с дизельными моторами

Вчера, 17:45

Немецкого автопроизводителя BMW обвинили в манипуляциях с дизельными агрегатами, сообщает издание Der Spiegel. Компания сама заявила, что на некоторых моделях было установлено ПО, которое некорректно измеряет количество вредных веществ в выхлопах.

Представители BMW сообщили надзорным органам, что на модели 5-Series и 7-Series было установлено ПО, позволяющее манипулировать данными по вредным выбросам. Наряду с этим не уточняется, каким образом функционируют эти программы. По предварительным подсчётам, на немецком рынке было реализовано порядка 11 000 автомобилей BMW, не соответствующих экологическим стандартам.

По словам представителей марки, ПО было установлено на 5-Series и 7-Series по ошибке и создавалось для иных автомобилей. По этой причине система, контролирующая уровень выбросов, не способна работать корректно.

Стоит напомнить, что в 2015 году выяснилось, что немецкий автоконцерн Volkswagen оснащает свои дизельные автомобили ПО, занижающим реальные выбросы CO2 в атмосферу. В минувшем году журналисты Der Spiegel узнали, что руководители компаний Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler согласовывали свои шаги в отношении производства, цен, поставщиков автокомплектующих и даже установки механизмов для очистки выхлопов на дизельные машины.


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