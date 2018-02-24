General Motors опубликовал первый официальный снимок пикапа нового поколения GMC Sierra

Вчера, 21:00

Американский автопроизводитель General Motors опубликовал первый официальный снимок нового поколения GMC Sierra. Официальная презентация пикапа 2019 модельного года состоится в рамках автосалона в Женеве уже в начале следующего месяца.

Несмотря на то, что презентация нового поколения GMC Sierra состоится уже в следующем месяце, производитель General Motors решил подогреть интерес к новинке и опубликовал тизерное фото. Модель является роскошным грузовым авто, разработанным на базе Chevrolet Silverado.

Стоит отметить, что тизер GMC Sierra 2019 модельного года представляет лишь силуэт новинки, так как фото затемнено. Специалисты уверены, что пикап нового поколения получит уникальный дизайн передней части кузова, а также фары с LED-элементами. Модель получила массивную решетку радиатора, где установили оригинальный шильдик GMC.