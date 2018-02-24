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Автоэксперты помогают правильно выбрать автомобильный коврик

Вчера, 17:00

Большинство автовладельцев не придают значения коврикам в авто, несмотря на то, что они помогают защитить машину от мусора, влаги и грязи. Автоэксперты рассказали как правильно выбрать автомобильный коврик.

Многие автомобилисты недооценивают важность коврика, однако он значительно упрощает уборку в салоне, позволяет не распространяться влаге и грязи. На сегодняшний день существует множество различных типов и видов ковриков для авто.

Самым популярным является 3D коврик weathertech. Главной особенностью является качество, а также максимальная защита интерьера от уличной грязи. Помимо этого коврики устойчивы к температурам, просты в уходе, служат намного дольше обычных. А также имеют слой из ковролина и имитацию рельефного пола.

Автоэксперты отмечают и более доступный вариант – коврики из резины. Такие изделия проще помыть, а также легче найти, поскольку в магазинах множество вариаций резиновых ковриков. Также специалисты рекомендуют универсальные коврики из войлока или резины.

Автовладельцам, которые намерены избавиться от влаги в салоне, советуют приобрести текстильные коврики. Такие изделия хорошо поглощают влагу, однако и сохнут гораздо дольше обычных из-за чего могут стать рассадником для бактерий. Для любителей тепла рекомендуется приобрести коврики из ворса.


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