Porshe опубликовал первые фото нового поколения купе 911

Сегодня, 10:23

Представители немецкого бренда Porsche разместили в сети три снимка предсерийного прототипа нового купе 911. Кузов модели полностью скрывает камуфляж, поэтому пока рано говорить, какие именно изменения произойдут во внешнем виде авто со сменой поколений.

На сегодняшний день почти ничего не известно о технической составляющей Porsche 911 свежей генерации. Спорткар не получит полностью электрическую версию, а гибридной обзаведётся не ранее чем через пять лет.

Помимо этого, на новом 911 не планируется применять технологии беспилотного управления. По мнению экспертов, автомобиль не затронут радикальные изменения, при этом немецкие инженеры пообещали, что грядущее купе окажется «лучшим 911 всех времён».

Спорткар также должен получить модификацию Turbo S, оснащённой 630-сильным двигателем. В основу новинки ляжет платформа MMB, при создании которой используют много алюминия и высокопрочной стали, за счёт чего уменьшится масса автомобиля.

Судя по опубликованным фотографиям, новый Porsche 911 окажется немного шире предыдущего поколения, а длина останется прежней. К сожалению, пока нет никаких данных касательно того, каким будет салон новинки. Предположительно купе дебютирует в октябре нынешнего года в рамках мотор-шоу в Париже.