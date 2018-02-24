Новый оператор такси в Токио с 5 марта будет предлагать беспилотные Nissan Leaf

Сегодня, 05:00

С 5 марта в Токио начнет работать новый оператор такси Easy Ride, который будет предлагать автомобили с автономным управлением. В автопарке компании будет представлено несколько версий беспилотного Nissan Leaf.

С 5 марта компания Easy Ride запустит только тестовые маршруты длинной в 3 километра, однако позднее оператор намерен увеличить дальность поездки. В автопарке компании представлено несколько версий Nissan Leaf, в том числе и двухместны e-NV200, который будет дешевле других машин, поскольку вместит лишь два пассажира.

Автомобили Nissan Leaf испытывали и на загруженных дорогах Токио. А также автомобиль самостоятельно смог воспользоваться паромом, чтобы попасть на другой берег реки. Отмечается, что массовый запуск беспилотных такси состоится уже к 2020 году. Тогда компания закроет тестовые маршруты.