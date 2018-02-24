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В Женеву приедет новый SEAT Leon Cupra R ST

Сегодня, 09:00

Испанская автомобилестроительная компания SEAT готовит к премьере специальную версию «заряженного» седана SEAT Leon Cupra R ST. Новинку представят в рамках Женевского автосалона.

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, новинка пополнила модельный ряд автомобилей с высокой производительностью. Она получила пересмотренные интерьер и экстерьер, где стоит выделить новые мотивы. В моторном отсеке нового авто разместился 4-цилиндровый турбированный агрегат рабочим объемом 2,0 литра. Он выдает 300 лошадиных сил и работает в паре с роботизированной трансмиссией.

К сожалению, динамические характеристики нового SEAT Leon Cupra R ST пока держатся в секрете, а расскажут о них в рамках демонстрации новинки на Женевском автошоу. На рынок новинка выйдет к концу текущего года.


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