О’Брайен рассказал о подробностях оформления W09

Сегодня, 08:00

Скоро должна пройти презентация автомобиля W09 2018 года. Перед ней глава отдела графического дизайна Mercedes-Benz Сэм О’Брайен раскрыл подробности оформления нового авто.

По словам топ-менеджера, работа над раскраской авто стартует в июле 2018 года, когда начинается австрийское Гран-при. Тогда начинается подробное исследование оформления авто для нынешнего сезона. Дизайнеры осматривают ее внешность на трассе и вне ее, а также сравнивают авто с машинами иных сборных. Потом появляются идеи, из которых нужно выбрать одну, которая станет основой концепции. Один из вариантов –это развитие мотивов, которые воплощены в дизайне авто текущего сезона, а второй это выбрать новый радикальный подход.

Совместно с дизайнерами от Daimler разрабатываются наброски, которые потом сканируются и с ними продолжают уже работать на компьютере, применяя специальные графические средства. После этого создаются трехмерные изображения.

Относительно Mercedes 2018 художники принялись развивать концепцию прошлого года, которая базируется на применении цветовых полос, отображающих поток воздуха, обтекаемый корпус. Однако число этих полос уменьшат до четырех, что означает четыре победы сборной в мировом турнире, завоеванные коллективом в прошлые годы.