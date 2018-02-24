Peugeot 508 нового поколения станет лифтбеком

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На мартовском мотор-шоу в Женеве дебютирует модель Peugeot 508 нового поколения. При этом она больше не будет седаном, так как стала лифтбеком. Премиальный автомобиль осенью нынешнего года отправится на рынок Европы. Накануне французские машиностроители показали новинку в глобальной сети, и раскрыли некоторые ее подробности.

Лифтбек Peugeot 508 следующей генерации построен на архитектуре EPM2. Это шасси лежит в основе почти всех новинок концерна PSA Group. Габариты автомобиля составляют 4750х1840х1400 миллиметров при колесной базе размером в 2790 мм. Объем багажного отделения машины увеличен до 485 литров.

Экстерьер нового Peugeot 508 имеет отсылки сразу к нескольким моделям французского бренда. Так, передняя часть автомобиля похожа на концепт Peugeot Instinct, а кормой машина смахивает на Peugeot Exalt. На капоте новинки красуется шильдик Peugeot 508 в дань уважения модели Peugeot 504, хорошо продаваемой в 70-е годы. Лифтбек получил безрамные двери, что подчеркивает его «премиальность». Французы планируют продавать новый Peugeot 508 в стандартном виде, а также в версиях GT Line и GT, которые получат особые элементы экстерьера.

Моторная гамма нового Peugeot 508 представлена бензиновыми 1,6-литровыми турбированными установками тягой 180 и 225 лошадиных сил. Также машина получит дизельные моторы с нагнетателем объемом 1,5 литра (130 л.с.) и 2.0 литра мощностью 160 и 180 л.с.