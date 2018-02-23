В Сургуте тестируют новый LADA Vesta Sport

Сегодня, 19:04

В Сургуте на тест-драйв выведен российский седан LADA Vesta Sport, что говорит о скором выходе новинки. Но тестовые машины пока оснащены стандартными бамперами и фактически ничем не отличаются от базовых версий.

По словам автоэкспертов, спортивную модификацию можно рассмотреть по 5-болтовым колесным дискам, двойной системе выхлопа и заниженному дорожному просвету. «АвтоВАЗ» на сегодняшний день проводит ресурсные тесты в реальных условиях, которые помогут выявить проблемные места в машине. Следует напомнить, что «АвтоВАЗ» готовит к выпуску 2 версии LADA Vesta Sport LADA Vesta SLine и LADA Vesta R. Но какая из них попала на тесты неизвестно.

Одна из вариаций получит переработанные передние и задние бамперы, иную радиаторную решетку, накладки на пороги и декоративные компоненты. Но второй вариант оснастят более мощным мотором и переналаженной подвеской с более производительными тормозами на всех 4 колесах. Цена и дата выхода новинки пока держится в секрете. Не исключено, что новинка засветится на Московском мотор-шоу.