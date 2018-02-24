Panasonic и Trend Micro трудятся над кибербезопасностью робомобилей

Сегодня, 06:00

Специалисты Panasonic и Trend Micro решили совместно разработать комплексную систему, призванную обеспечить кибербезопасность самоуправляемых и подключаемых авто. Об этом пишут в профильных изданиях.

Всеобщая заинтересованность людей в робомобилях и постоянное появление новых концептов позволяет уделить внимание теме безопасности от хакерских атак. При использовании уязвимости ПО, киберпреступники могут получить контроль над авто и нанести большой ущерб водителю и иным транспортным средствам, находящихся в этом время на дороге.

ПО, которое разрабатывается в данный момент Panasonic и Trend Micro поможет найти и предотвратить попытки хакерского проникновения в электронные системы авто, отвечающие за поведение авто на автодороге. Помимо того обеспечат защиту телематических систем. С помощью данного решения будут объединены компоненты в авто и облачные системы. Программа CAN от Panasonic обнаружит и предотвратит несанкционированный вход. А система от Trend Micro обеспечит безопасность инфраструктуры от хакерских атак через глобальную сеть.