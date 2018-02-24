Болид Ferrari SF71H получил расширенную колесную базу

Сегодня, 07:00

22 февраля состоялась презентация нового гоночного болида Ferrari SF71H для Формулы-1. Автомобиль обзавелся некоторыми новшествами, главным из которых, по словам разработчиков, стала увеличенная колесная база машины.

Дебют нового болида Ferrari SF71H имел место в Маранелло, где разрабатывалась машина. На специальное мероприятие прибыли гонщики, руководство и болельщики команды Ferrari, а также представители прессы. Кроме того, происходящее транслировалось в глобальной сети, чтобы презентацию Ferrari SF71H могли увидеть пользователи интернета по всему миру. Сначала на мероприятии зрителям показали несколько видеороликов, после чего перед ними предстал болид, получивший привычный для итальянской марки красный кузов.

Традиционно разработчики хранят в секрете название болидов Ferrari, пока не покажут машины официально. В случае с болидом Ferrari SF71H итальянцы решили не отклоняться от традиции, а потому публика до последнего не знала, как он именуется.

Ferrari SF71H – уже 61-й болид итальянского люксового бренда, разработанный для Формулы-1. Машина получила доработанные аэродинамические элементы, что стало возможным благодаря небольшому увеличению колесной базы автомобиля. Кроме того, у него улучшилось охлаждение. Безусловно, Ferrari SF71H получил множество технических новшеств, но о них итальянцы пока молчат