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Показан "зеркальный" BMW X6 M50d

Сегодня, 04:20

Конструкторы немецкой тюнинговой компании Fostla доработали немецкий премиальный кроссовер BMW X6 M50d. Сообщается, что кузов автомобиля разработчики виниловой зеркальной пленкой с названием «черный хром».

Отмечается, что зеркальный хромированный винил придает новинке необычный вид, а впечатление от него усиливается 22-дюймовыми колесными дисками. Помимо того, в перечне оснащения авто присутствуют расширители колесных арок и заниженная подвеска.

Мастера из Fostla также доработали силовую установку в кроссовере. Теперь в моторном отсеке расположился 3-литровый бензиновый агрегат на 6 цилиндров и генерирующий 437 л.с. Однако динамические параметры новинки пока держатся в секрете, но вероятно, что до первой «сотни» доработанный BMW X6 M50d разгонится за 5,2 секунды. Помимо того, засекречена и предельная скорость авто. За пакет дополнений придется выложить от 19 000 евро.


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