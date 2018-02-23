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«КАМАЗ» отправил новому партнёру седельные тягачи

Сегодня, 17:47

Региональная Экспедиционная Компания получила от отечественного машиностроительного гиганта «КАМАЗ» новые седельные тягачи. Заказчик проводит плановую замену своего автопарка.

Вышеназванная организация для покупки грузовиков воспользовалась госпрограммой Российский тягач. Она подразумевает лизинг на авансовый платеж на 20,5%.

Модель 5459 Neo производства «КАМАЗ» занимает важное место в сегменте седельных тягачей и хорошо продается на отечественном рынке.

Машина обзавелась новым двигателем, разработанным с учетом стандартов Евро-5. Производительность установки составляет 401 лошадиную силу. Седельный тягач 5459 Neo стал на конвейер весной минувшего года, и в мае «КАМАЗ» начал собирать большие заказы на новинку.


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