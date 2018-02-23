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Renault покажет в Женеве концепт и другие новинки

Сегодня, 16:42

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, у французского автопроизводителя Renault не ожидается громких премьер в Женеве. Отмечается, что на автосалон привезут новый концепт, тизер которого уже попал в сеть.

Как сообщают журналисты, название новый концепт получил Renault Algo. Среди других новинок следует назвать специальную версию Renault Talisman, предлагаемую в Европе. Ее оснастят новым двигателем. Сообщается, что в Женеву Renault привезет еще и новый более производительный электрокар Renault Zoe EV, получивший под капот 110-сильный электродвигатель.

Также инженеры покажут бензиновый 1,№-литровый мотор, созданный вместе с Daimler. Он разместится в моторном отсеке Renault Captur и Renault Scenic и сможет генерировать 115, 140 и 160 л.с. Также французы покажут новые авто других брендов. Это Alpine A110 и новый Dacia Duster вместе с лимитированным изданием Renault Stepway.


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