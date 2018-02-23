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На тестах замечено «заряженное» купе Lexus LC F

Сегодня, 21:10

Японский премиальный бренд Lexus, который входит в состав Toyota, вывел на дорожные тесты новое люксовое купе Lexus LC в «заряженном» исполнении F. Стоит отметить, что ранее такой автомобиль даже не был анонсирован японскими разработчиками.

На страницах западных автомобильных изданий уже год периодически появляются слухи о том, что компания Lexus готовит «заряженное» купе Lexus LC F, но сами разработчики не комментировали появившиеся слухи. Чуть позже в Lexus отметили. Что хотели бы видеть в своём портфеле такой автомобиль, но пока никаких конкретных планов на модель нет.

Несколькими днями ранее на страницах портала Lexus Enthusiast появились свежие шпионские фото закамуфлированного прототипа Lexus LC. Модель имеет праворульную компоновку салона, а также некоторые особенности, намекающие на то, что на тесты выведен Lexus LC F.

Новый Lexus LC F, который проходит тесты в Калифорнии, получил иную решетку радиатора и более агрессивную оптику, но в целом пропорции кузова модели были сохранены. Кроме того, тестовый автомобиль имеет существенно заниженный дорожный просвет, а также эффектные боковые юбки. Ожидается, что под капотом «горячего» купе расположится 4,0-литровый битурбированный мотор V8.


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