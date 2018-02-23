В сеть утелки шпионские фото нового Toyota IZOA

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Японская автомобилестроительная компания Toyota вывела на тетс-драйв свой новый компактный кроссовер Toyota IZOA. Новинку стоит назвать адаптированной под китайского потребителя модификацией Toyota CH-R.

Недавно в интернете появились шпионские фотоснимки новинки. Внешне версия Toyota IZOA для Поднебесной отличается только серебристыми накладками на бампера от модификация для американских, европейских и японских автолюбителей.

Под капот новинка получила 1,2-литровый мотор с отдачей 114 лошадиных сил. Помимо него предусмотрен атмосферный агрегат объемом 2,0 литра с производительностью 144 лошадиные силы. Они приводятся в действие 6-диапазонной МКПП и вариатором CVT.

В списке функций базового исполнения стоит назвать ABS, EBD, стабилизационную систему, 7 подушек безопасности, климат-контроль, электронный ручной тормоз, фирменный мультимедийный центр с парящим сенсорным экраном, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, полифункциональный руль и тканевая обшивка интерьера. В топовых версиях присутствует кнопочное зажигание, ассистент экстренного торможения, круиз-контроль, электрический люк с панорамой и два цвета кузовной окраски. На рынок Toyota IZOA выйдет летом 2018 года.